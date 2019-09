Melito, protesta contro rifiuti abbandonati: corteo cittadino e serrande dei negozi a metà

«In occasione del corteo di sabato in protesta contro l’invasione di rifiuti sulle strade cittadine, i commercianti abbasseranno le serrande dei negozi a metà per mostrare il proprio disappunto verso una situazione preoccupante». Il presidente di Aicast Melito Antonio Papa conferma il coinvolgimento degli esercenti melitesi alla marcia organizzata dalla sigla “Trasparenza per Melito’’ che partirà sabato 7 settembre alle 16 da via Roma.

Da settimane i cittadini protestano per i grossi cumuli di spazzatura abbandonati in diversi punti di Melito, comprese le aree adiacenti gli esercizi commerciali. «Quella assunta dalla nostra associazione – aggiunge il presidente Papa – non è assolutamente una posizione politica. A noi non interessano le polemiche con le istituzioni, ma ci immedesimiamo nei disagi subiti dai nostri concittadini e dagli stessi esercenti per una raccolta dei rifiuti che in questo periodo ha dimostrato di procedere sempre troppo a rilento». Il presidente di Aicast Melito conclude: «Un corteo come quello previsto per sabato non dovrebbe mai essere organizzato perché la pulizia di un territorio dovrebbe rappresentare un fattore normale, quasi scontato ma viste le difficoltà l’associazione di categoria ci metterà la faccia solo e soltanto per il popolo melitese».