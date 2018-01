MeLe progetto: laboratorio di architettura per bambini a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte onlus promuovono la terza edizione di MeLe Progetto Il Bosco delle Meraviglie: Capodimonte, a cura dell'associazione Archipicchia!Architettura per Bambini, composta da giovani architetti napoletani e presieduta da Federica Ferrara. Il laboratorio è fondato su temi legati all’architettura ed è rivolto a bambini a partire dai 5 anni di età, da svolgere nello spazio del museo dedicato alla collezione dei manifesti pubblicitari dei Magazzini Mele.

La terza edizione del progetto, articolato in 6 incontri, una domenica al mese dal 21 gennaio al 17 giugno 2018 (dalle ore 11.00 alle 12.30), è realizzata grazie al contributo della Fondazione Emiddio Mele, che ne sostiene interamente i costi, per assicurare la partecipazione gratuita a tutti i bambini e aumentare l’offerta culturale del museo loro dedicata. Quest’anno, insieme ai piccoli partecipanti, si indagherà il tema del patrimonio verde pubblico sollecitando in maniera pratica e giocosa uno sguardo consapevole su concetti quali ambiente, sostenibilità, ecologia.

I bambini scopriranno il Real Bosco di Capodimonte e guarderanno anche alle altre aree verdi della città, ormai sempre più ridotte. Guidati da una mappa del Parco di grandi dimensioni, i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di progetti architettonici di vario tipo e diverse scale e, nell’ultimo appuntamento, realizzeranno insieme ai genitori un’istallazione artistica temporanea per il Parco.



Ecco il calendario degli appuntamenti, dalle ore 11.00 alle 12.30



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria via mail a prenotazioni@amicidicapodimonte.org 081 7499147 (lun/ven ore 10.00/16.00)



Ogni incontro affronta un tema:



21 gennaio 2018 - Pianta il parco!

Alla scoperta del Real Bosco di Capodimonte attraverso la sua mappa e le vedute storiche. Tutti gli elementi che la compongono, i segreti architettonici, naturali e paesaggistici, diventeranno parte di una mappa “della memoria”, per ridisegnare liberamente quella del Parco attuale. Inoltre, saranno raccontati con la stessa modalità anche di altri parchi storici, vicini e lontani.

Età consigliata: dagli 8 anni



18 febbraio 2018 - Il casino della Regina e delle Delizie

Tra i tanti edifici del Bosco, il laboratorio si soffermerà sul Casino della Regina, che un tempo era attorniato da un Giardino delle Delizie, oggi perduto. Che cos’era? Come lo immaginano i bambini? Il gioco consiste nel reinventarlo a partire dal nome!

Età consigliata: dai 5 anni



18 marzo 2018 - Giochi d’acqua

La storica fontana del Belvedere introdurrà un altro elemento architettonico fondamentale nella costruzione degli spazi verdi: l’acqua. Negli zampilli delle fontane, l'acqua è gioco, spettacolo, ornamento. Lo specchio d'acqua duplica e riflette l'architettura, ne aiuta a regolare il microclima, la arricchisce di nuovi valori percettivi. Il laboratorio mira a costruire piccole architetture che accolgono i percorsi dell'acqua: fontane, cascate, laghetti e bacini.

Età consigliata: dagli 8 anni



15 aprile 2018 - Adotta una panchina… perché non ri-progettarla?

La panchina rappresenta un momento di sosta, una pausa nel parco, nel bosco, tra il verde. Come venivano disegnate, come si può disegnare e realizzare una panchina? Il laboratorio proverà a costruirla con materiali leggeri, di riciclo e di scarto e terminerà con la realizzazione di una seduta a impatto zero a misura di bambino!

Età consigliata: dai 6 anni



20 maggio 2018 - Napoli: che bel vedere!

Dal belvedere del Parco di Capodimonte, appostati insieme come dei birdwatchers, i bambini sono chiamati a individuare le aree verdi ancora presenti in città, confrontandole con quelle delle antiche vedute di Napoli. Il laboratorio affronterà il tema dei parchi pubblici, del suolo naturale, del verde a terra, sui tetti e sulle facciate. Ogni bambino realizzerà un progetto di verde urbano, dando voce alle proprie esperienze e fantasie, per capire come i più piccoli percepiscono e desiderano vivere l’elemento naturale nello spazio urbano.

Età consigliata: dagli 8 anni



17 giugno 2018 - I giardini della Reggia

L'ultimo appuntamento è teso ad indagare il rapporto che l’uomo instaura con la natura e con il paesaggio, sia naturale che artificiale. Guardando alle architetture arcaiche e alle opere di artisti contemporanei, sarà possibile scoprire la land art. Genitori e figli insieme realizzeranno un intervento artistico nella zona dello Spianato del Belvedere: un’azione temporanea collettiva per misurarsi direttamente con lo spazio naturale in cui si è immersi.

Età consigliata: dagli 8 anni