Melarossa.it al Villaggio Coldiretti di Napoli

Incontri con i nutrizionisti, lezioni di fitness, tutorial di bellezza con prodotti naturali, seminari di moda ecosostenibile: dal 24 al 26 novembre, Melarossa.it torna protagonista con il suo team di esperti al Villaggio degli agricoltori Coldiretti di Napoli (lungomare Caracciolo - Rotonda Diaz).

Dopo la grande partecipazione registrata a Milano a fine settembre, l'evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a km zero fa il bis e Melarossa è di nuovo tra i protagonisti: per tre giorni, dalle 9 alle 22, nell'area “Stili di vita” si svolgeranno seminari e incontri gratuiti con tanti professionisti – dai nutrizionisti al personal trainer – che collaborano con il sito di sana alimentazione leader nel campo delle diete personalizzate su web e su app (un servizio che oltre 2 milioni di persone hanno già scelto per perdere peso in salute).

Un'occasione per parlare di sana alimentazione, di dieta equilibrata, dell'importanza di fare sport per mantenersi in forma, di benessere e bellezza a 360°.

Tra gli ospiti, la nutrizionista Maria Cassano, che illustrerà i benefici della dieta mediterranea e darà i consigli per perdere peso in modo duraturo e senza rischi, e la personal trainer Giovanna Lecis con le sue lezioni di fitness – dall'aerobica al GAG, dallo stretching alla ginnastica per mamme e bambini -. E ancora, in programma tutorial di agricosmesi con prodotti green delle aziende Coldiretti, seminari di moda e beauty ecosostenibili e naturali e tante attività riservate ai più piccini, per educarli alla sana alimentazione giocando.

Un appuntamento che sarà anche un'occasione di incontro per la grande community di Melarossa: per gli utenti del sito sarà infatti attivo uno spazio, aperto tutti i giorni ad ingresso libero, in cui ritrovarsi, condividere le proprie esperienze con la dieta, scambiarsi consigli e ricette, confrontarsi su dubbi e difficoltà insieme agli amministratori del gruppo Facebook, una grande “famiglia virtuale” da oltre 50.000 membri.

Un corner sarà riservato all'esperienza di Sano & Leggero, la rivista dedicata al mangiar sano e alla cucina light che vede protagonista Melarossa al fianco di RCS MediaGroup, con tante sorprese e uno sconto speciale per abbonarsi.

Tutti gli eventi sono gratuiti. E' possibile consultare il calendario degli appuntamenti e prenotare la propria partecipazione cliccando su https://www.melarossa.it/eventi/