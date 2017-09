“Mehari Verde”: i sogni e la vita di Giancarlo Siani rivivono nel progetto del cantautore Nando Misuraca

Si intitola "Mehari Verde" ed è il nuovo singolo di Nando Misuraca, ispirato alla vita di Giancarlo Siani, il cui videoclip sarà presentato ufficialmente venerdì 22 settembre alle ore 18 al Pan|Palazzo delle Arti di Napoli.

Il progetto, prodotto dall'etichetta discografica indipendente Suono Libero Music in collaborazione con la Iod Edizioni, sarà mostrato nel corso di una conferenza stampa condotta e moderata da Francesco Pinto (direttore del Centro Tv Rai di Napoli) alla presenza di Paolo Siani, (presidente Fondazione Polis), Nino Daniele (dell'Assessore alla Cultura del Comune di Napoli) e della giornalista Tjuna Notarbartolo (direttrice del "Premio Elsa Morante") .

Tante le personalità che hanno sposato la causa e preso parte alle riprese del videoclip ufficiale (con regia di Claudio D'Avascio), tra questi lo scrittore Maurizio De Giovanni, il sociologo-cantautore Lello Savonardo, il giornalista Arnaldo Capezzuto, l'attrice Barbara Mercurio, il poeta Raffaele Sannino, la danzatrice e coreografa Carmen Ventrice, gli studenti-speaker della "F2 Radio Lab", dell'Università Federico II.

La canzone è stata presentata in anteprima a maggio scorso durante il "Premio Elsa Morante Ragazzi" all'Auditorium Rai di Napoli.

Attraverso immagini inedite dall'archivio di famiglia miscelate con quelle "quotidiane" dei protagonisti che recitano alcuni passi della canzone, il produttore e musicista partenopeo ha voluto così raccontare la vicenda umana del giovane cronista de "Il Mattino" ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, ad appena 26 anni: "Ho creduto che bisognasse mostrare il vero volto di Giancarlo Siani, giovane uomo che inseguiva e lavorava tenacemente ai suoi sogni, così come tutti noi protagonisti del videoclip. Ho sempre pensato -continua Misuraca- che dietro ad un sogno ci sia tanta gavetta, e Giancarlo è per me il simbolo della libertà di essere e di pensare, dell'amore ed onestà intellettuale".

Nel videoclip musicale appare anche Paolo Siani, presidente della Fondazione Polis e fratello del giovane giornalista ucciso, da sempre impegnato nella lotta alla Criminalità attraverso lo strumento della Cultura: "Sono contento d'aver preso parte alla realizzazione al progetto di Nando Misuraca, che ha saputo interpretare, con il suo testo e la sua musica, il vero spirito di ciò che era Giancarlo, un ragazzo che sognava e viveva la sua età con impegno e passione, e di ciò che la Mehari, simbolicamente, rappresenta per la mia famiglia e per tutti coloro che ogni giorno lottano contro tutte le mafie"