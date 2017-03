Torna a Napoli la Mehari di Giancarlo Siani

La Mehari di Giancarlo Siani torna a Napoli dopo il viaggio legale in Emilia Romagna.

Il 28 marzo nell'Atrio del Pan, al termine del "viaggio Legale", che ha visto protagonista la Mehari di Giancarlo Siani in un percorso di legalità nelle principali città dell'Emilia Romagna, si terrà un evento finale con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, sociali e del mondo dell'informazione, nonché del Presidente Nazionale di Libera, don Luigi Ciotti.

Interverranno

l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini,

il sindaco di Napoli Luigi de Magistris,

il presidente della Fondazione Polis Paolo Siani,

Walter Schiavella della Camera del Lavoro di Napoli,

il segretario generale della CGIL Emilia Romagna Luigi Giove (in rappresentanza dei promotori del progetto "Il viaggio legale"),

il presidente nazionale FNSI Giuseppe Giulietti,

il presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità Alfredo Avella,

Giuseppe Massafra della segreteria nazionale della CGIL,

il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli,

il giornalista Paolo Borrometi,

il direttore de "Il Mattino" Alessandro Barbano.

Modererà

il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Polis Geppino Fiorenza.

Il viaggio legale della Mehari di Giancarlo Siani è stato organizzato in occasione del processo Aemilia contro le infiltrazioni delle mafie in Aemilia Romagna.

Dopo 5 mesi si conclude Il Viaggio Legale. La Mehari di Giancarlo Siani ha percorso in lungo e in largo la via Emilia ( 600 km stimati ) percorsi lungo la regione. portando con sé l’enorme carica emotiva e di riflessione che solo quell’auto può trasmettere. La Mehari ha attraverso 9 Province della Regione.• 22 Comuni hanno ospitato il Viaggio Legale patrocinando l’iniziativa. • 100 iniziative aperte alla cittadinanza tra cortei, incontri, dibattiti, incontri con i testimoni, cineforum, spettacoli, cene della legalità e molto altro.

Tutto questo grazie a 6 realtà promotrici che si sono unite sotto la sigla del Viaggio Legale, nel nome di Giancarlo Siani per la riuscita del progetto. Oltre a Caracò anche Filt Cgil ER-Bologna, Libera Contro le Mafie insieme ai presidi territoriali (Libera Bologna, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, ecc), Comitato iolotto, Cgil Emilia Romagna e CNA FITA. La mehari ha incontrato 5000 studenti e migliaia di cittadini che hanno discusso sulla camorra e sulla libertà di stampa.