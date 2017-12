Il Medico e l'Arte: "La musica, l'arte, le droghe e la follia dietro i grandi progressi dell'umanità"

Si terrà il 20 dicembre, presso l'Istituto per gli Studi Filosofici di via Monte di Dio, il convegno "Il medico e l'arte". Si parte dalle ore 16.00 con la relazione di Giovanni Liguori, "Caravaggio e Napoli. Perchè è un bene che sia passato di qui", per proseguire con l'intermezzo musicale di Gianni Aversano. Dalle 17.00, Giuseppe Clemente tratterà l'interessante e innovativa tematica: "La musica, l'arte, le droghe e la follia dietro i grandi progressi dell'umanità".

Modera Angelo Cerulo, responsabile redazione Ansa Campania. Narratore Vincenzo Lombardi.

L'incontro si concluderà con un buffet.

