MeDay: giornata dedicata a Musica, Arte, e Danza alla Domus Ars

Domenica 15 dicembre dalle ore 10,30 alle ore 13,00, nel cuore di Napoli, alla Domus Ars Centro di Cultura in Via Santa Chiara, Sistema Musica e Danza, darà vita al MeDay, una giornata dedicata all’Arte, alla Musica e alla Danza in cui sarà possibile conoscere le attività degli associati che costituiscono l’Associazione, bevendo un aperitivo.

Brevi performance di musica e danza che compongono un’ intera mattinata di spettacolo con le

esibizioni di alcuni degli artisti più impegnati della nostra regione.

Alle 10,30 la Presidente Gabriella Stazio e la vicepresidente Rachele Cimmino, apriranno la giornata con un piccolo benvenuto, e dalle 11 si partirà con la prima performance del duo formato da Eleonora Amato al violino e Stefano Innamorati al pianoforte per l’Associazione Domenico Scarlatti, nella sonata n. 1 di Robert Schumann.

Si proseguirà alle 11.15 con “Le Città invisibili” di Roberta De Rosa per l’ARB Dance Company con la danzatrice Martina Fasano.

Alle 11.30 il compositore e pianista Carlo Mormile di Collegium Philarmonicum ci proporrà una

delle sue composizioni“Pino” dedicata a Pino Daniele.

Alle 11.45 Beatrice Pecorella sarà impegnata nel assolo di Sabrina D’Aguanno “My Prime” per

Akerusia Danza.

Alle 12 per l’ Associazione Alessandro Scarlatti e Dissonanzen, Tommaso Rossi e Giacomo Lapegna ci proporanno le Fantasie per flauto solo di Georg Philipp Telemann, il Ricercare a due voci di Vincenzo Galilei, Gigue dalla Suite in re minore per due flauti di Jean Jacques Hotteterre e Syrinx per flauto solo di Claude Debussy. Si unirà poi a Tommaso Rossi, Gaetano Russo ; insieme torneranno ad esibirsi per l’occasione impegnati in “Chôros”di Heitor Villa Lobos per flauto e clarinetto.

Alle 12.15 Gaetano Russo in rappresentanza della Nuova Orchestra Scarlatti sarà impegnato in tre pezzi per clarinetto solo di Igor’ Fëdorovič Stravinskij e ci presenterà anche il suo ultimo lavoro come compositore,“Elegia”.

Alle 12.30 chiuderà le performance Skaramacay di Erminia Sticchi con il suo lavoro

“MUTAPAROLA…quando il respiro non basta” che vedrà impegnate le danzatrici, Annalisa Pistone, Amina Arena, Marica Cimmino, Chiara Celotto, Anna Cammisa e Claudia Curti.