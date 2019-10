Me Gustas Tu: Cena didattica Spagna VS Campania

Il Sud Italia ha un legame indissolubile con la Spagna per storia, cultura, folclore…ognuno di Noi in fondo sente una palpabile appartenenza a questa meravigliosa terra fatta di tradizioni, cibo e musica. Ma la Spagna è anche Vino…Cava, Rioja, Sherry (ma non solo) fanno della Spagna una grande regione vitivinicola.



Un evento indimenticabile dove riscopriremo le radici della cucina Campana che nei suoi piatti impone una assoluta devozione.

Nella serata 4 preparazioni preparate dallo Chef Patron incontreranno 4 vini Spagnoli abbinati dai nostri Sommelier.



INFORMAZIONI

Quando: Giovedi 31 Ottobre 2019, ore 20.30 (si richiede cortesemente la massima puntualità)

Dove: La Locanda Gesù Vecchio, Via Giovanni Paladino n. 26, 80138 Napoli

Prezzo:

30 € per i Soci di Associazione Sud Food

35 € per gli amici ed followers di Sud Food



MENU

Entreé



Involtino di scarola, Tortino di Zucca, Frittatina di genovese

Segura Viudas Cava Brut Reserva

Prima Portata



Paccheri ripieni e fritti al sugo di pomodorini freschi e scaglie di parmigiano

Rueda Verdejo DO “El Gordo (del Circo)” 2018

Seconda Portata



Tris di polpette: al ragù, di salsiccia, salsiccia friarielli e provola

Marques De Caceres Crianza Rosso 2015

Dessert



Parmigiana di cioccolato

Emilio Hidalgo Sherry Pedro Ximenez



Per info

Email info@sudfood.com

Telefono +39 334 8419 565