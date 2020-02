MAVesuvius: l'antica Roma rivive nelle sale museali del MAV

Sabato 22 febbraio, in doppio spettacolo (ore 18.00 e ore 20,00), KARMA – ARTE CULTURA TEATRO vi riporta in uno dei luoghi più innovativi della nostra Regione: le nuove sale e le nuove installazioni del Museo archeologico virtuale di Ercolano prendono vita con una visita spettacolo itinerante che vi portera' nell'antica Roma, tra il passato delle scene e il futuro dei bellissimi effetti virtuali del museo.



Sullo sfondo delle bellissime e nuove installazioni del MAV di Ercolano, il virtuale farà da cornice al reale.



E, nel reale, sarete accompagnati addirittura da una Dea.

Ebe (interpretata dall’eclettica Emiliana Bassolino) sarà la traghettatrice che vi condurrà fra le sale del museo, facendovi interagire sia con le installazioni che con gli attori.



E, lungo il percorso, tra proiezioni di terme e del foro, quadri che prendono vita, incontrerete i personaggi che hanno fatto la storia: da un drammatico Plinio il Giovane che ricorda l'eruzione del Vesuvio, a un divertentissimo Pisone, nella sua villa dei Papiri, da una donna del foro, alle seduzioni di una lupa un po' particolare e, soprattutto, lo scontro tra imperatore e gladiatore .



Un viaggio incredibile fra reale e virtuale, tra passato e futuro, tra risate e momenti intensi.



Il regista Antonio Ruocco commenta così l’evento: “Sabato 23 ci sarà l’inaugurazione delle nuove installazioni del percorso museale, e domenica torneremo al MAV, dove 8 anni fa, tutto è iniziato. Mi fa sempre molto piacere l’idea di unire il virtuale al reale, il passato col futuro: è una cosa che mi ha stuzzicato molto.

Attori in scena su scenari verosimili ma proiettati…

E’ uno spettacolo diverso da quelli che facciamo di solito, proprio per la presenza del Virtuale.

Io mi sono divertito a scriverlo e gli attori si divertono a interpretare i loro ruoli, che siano comici o drammatici.”



Il vicepresidente Antonio Raia: “Tornare nel posto dove otto anni fa abbiamo fatto il nostro primo spettacolo è veramente una cosa emozionante. Le nuove installazioni del Mav rendono lo spettacolo ancora più accattivante. Perché, non dimentichiamo, l’interazione è il leit motive degli spettacoli di KARMA”.



Il cast è formato da un parterre di attori napoletani: Ciro Pellegrino nei panni prima di Pisone e poi di uno dei personaggi delle commedie di Plauto, accompagnato da Luigi Imperato(gladiatore), Federico Siano (Plinio il Giovane), Angelo Imperatore(Imperatore Vespasiano e Cleostrata), Olimpia Panariello (donna del foro e lupa) ed Emiliana Bassolino che sarà la Ebe-guida fra le sale del museo.



Contributo di partecipazione: € 15.00 compreso di biglietto d'ingresso al MAV e parcheggio.



Ridotto per i bambini da 6 a 10 anni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INVIANDO UN SMS O WHATSAPP AL 3427329719

O INVIANDO UNA MAIL A spettacoli@karmacultura.it