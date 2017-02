Mavesuvius 2.0: spettacolo in abiti romani nelle sale museali del Mav di Ercolano

Sabato 11 Febbraio, KARMA - Arte Cultura Teatro vi porta in un vero e proprio viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo all'epoca dello splendore dell'impero romano. Un viaggio fra reale e virtuale, fra passato e presente.

Sabato 11 Febbraio si va nelle sale museali del MAV di Ercolano con uno spettacolo in abiti romani. Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano è una perfetta unione fra passato e futuro, tra storia e tecnologia. Le antiche Ercolano e Pompei rivivono nel MAV, fra ricostruzioni, ambientazioni suggestive e pareti ad alta tecnologia. Ed è proprio qui che KARMA ha deciso di continuare l'opera di valorizzazione del territorio vesuviano. Sarete accompagnati dalla dea Ebe, coppiera degli dei, fra le sale del Museo...e, lungo il percorso, incontrerete i personaggi che hanno fatto la storia: dai drammatici racconti di Plinio il Giovane, a uno strampalato Pisone, da un gladiatore a una donna del foro passando per una Lupa, le antiche prostitute dei lupanari Romani.

Una visita spettacolo estremamente particolare e suggestiva dove il passato e il futuro si fondano e danno origine a MAVesuvius 2.0

Testi e regia sono di Antonio Ruocco: "Ci piace sottolineare che MAVesuvius 2.0 è una sorta di remake del primo spettacolo di KARMA. Infatti il primo nostro spettacolo è stato al Mav e si chiamava Vesuvius. Vedeva la presenza di un cast diverso, fra cui il grande e compianto attore Sergio Boccalatte. Dopo cinque anni abbiamo scelto il titolo, facendo il connubio tra MAV e Vesuvius, e mettendoci il 2.0 per sottolineare la seconda versione e anche per collegare il titolo al mondo virtuale, elemento portante del MAV" Antonio Raia si occupa delle fonti storiche e dell'organizzazione generale: "Fare un remake del nostro primo spettacolo, dopo cinque anni, è stata un'emozione forte. Soprattutto perchè negli anni il Mav è cambiato tanto e quindi abbiamo approfondito argomenti diversi rispetto alla prima versione. Valorizzare questo territorio sta diventando una mission importante e non poteva mancare il MAV, nella nostra opera di valorizzazione"

Il cast è formato da un gran parterre di attori napoletani: il maestro Ciro Pellegrino, accompagnato da Ciro Scherma, Roberta Misticone, Giovanni Meola, Angelo Imperatore ed Emiliana Bassolino che sarà la Ebe-guida fra le sale del museo.

Contributo di partecipazione Euro 15,00 (compreso di biglietto d'ingresso al museo)