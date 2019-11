Nuova sfida tecnologica al MAV: arriva Pepper, la prima guida robot

Sabato 23 novembre alle ore 10,30 al Museo MAV anteprima e conferenza stampa per l’arrivo di Pepper, la prima guida robot che accoglie i visitatori e li orienta alla visita e le quattro nuove installazioni inedite: Realtà Aumentata (AR), Realtà Virtuale (VR), Realtà Mista (MR) per un’esperienza speciale ed unica di conoscenza del patrimonio archeologico vesuviano.

Pepper, accoglierà i visitatori in biglietteria. Ultima tappa di un processo di innovazione che negli ultimi undici anni ha portato il MAV ad essere uno dei laboratori di sperimentazione di punta delle nuove tecnologie applicate all’archeologia e alla cultura, PEPPER sarà mostrato in anteprima alla stampa per poi essere disponibile già da domenica per il pubblico.

Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Fondazione Cive MAV Luigi Vicinanza e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.