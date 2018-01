Maurizio De Giovanni incontra i fan a Eccellenze Campane

Domenica il 14 gennaio, a partire dalle ore 11.30, Eccellenze Campane, il polo del gusto di Via Brin 69, ospiterà il celebre autore de “I bastardi di Pizzofalcone”, Maurizio De Giovanni, che sarà a disposizione dei suoi fan per firmare personalmente il suo ultimo libro “Souvenir”, che sarà messo in vendita, tra l’altro, proprio nella Terra del Buono.