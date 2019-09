Maurizio Capone ospite della rassegna "Settembre d' 'o vico"

"Settembre d' 'o vico" è una rassegna di quattro appuntamenti del format 'A voce d''o vico che ha come scopo artistico riunire artisti di grande spessore e farli esibire sul balconcino della casa confiscata alla camorra. Un vicolo che per anni ha ospitato la malavita, si trasforma in luogo di cultura, di festa, di gioia.

Il teatro e la musica si affacciano ai balconcini di due tipici bassi napoletani per cantare e gridare una testimonianza di rara bellezza. Un'occasione di festa, di riappropriazione, di libertà, di conquista.

Dalle ore 19:00 in Via Montesilvano, insieme Massimiliano Gallo e le Mujeres Creando, si esibirà per il terzo appuntamento il frontman dei Capone&BungtBangt.

Maurizio Capone, cantante, compositore, percussionista da oltre vent'anni realizza laboratori musicali sociali: nelle carceri, nei teatri di strada a sostegno delle iniziative anti razziste e ambientaliste. Con il suo gruppo è il portabandiera del genere eco-music, musica realizzata esclusivamente con strumenti nati da materiale di risulta.