L'Associazione Corale Giubileo presenta:



Masterclass di Tromba del M° Nello Salza

11-12 Novembre 2017

Chiesa di S. Gennaro all'Olmo (Via S. Biagio dei Librai - Napoli)





Nello Salza

Definito la “Tromba del cinema italiano” per la sua trentennale attività che lo ha visto protagonista dei grandi temi, spesso per lui composti dai più celebri compositori del grande schermo, dal 1984 ad oggi ha inciso oltre 300 colonne sonore come Tromba solista. Ha ricoperto lo stesso ruolo al Teatro dell’Opera di Roma, al S. Carlo di Napoli e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con cui ha effettuato tournèe nei cinque continenti.

È docente al Conservatorio “F. Torrefranca" di Vibo Valentia.





La masterclass sarà realizzata con un numero minimo di 5 iscritti effettivi, fino ad un massimo di 10, per garantire un equo svolgimento delle lezioni.

Eventuali cambiamenti di orario e luogo dello svolgimento della master saranno comunicati tempestivamente.

Le quote di iscrizione saranno rimborsate esclusivamente in caso di annullamento della masterclass da parte dell’organizzazione.



Per avere agevolazioni verso strutture alberghiere convenzionate, contattare l'organizzazione.



Per info su regolamento e costi d'iscrizione: scalafilomena71@gmail.com ; +39 392 627 8988 ; www.coralegiubileo.it