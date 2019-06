Masterclass di Chitarra Flamenca a cura di Mtteo D'Agostino

Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 dalle ore 11 alle ore 13 presso l’Accademia Musicale Faremusica (Via Raimondo Annecchino 244/b) a Pozzuoli la Masterclass di Chitarra Flamenca a cura di Matteo D’Agostino, affermato chitarrista romano e compositore di flamenco.



Verranno trattate le tecniche, il ritmo e l’armonia flamenca, attraverso lo studio di un breve brano nello stile ‘Bulerías de Jerez’.



La Masterclass è rivolta a chitarristi con almeno tre anni di studio di chitarra classica. Al termine sarà rilasciato dall’Accademia Musicale Faremusica un attestato di partecipazione.



Per chi desidererà approfondire singolarmente alcuni aspetti, nel pomeriggio di entrambi i giorni è prevista la possibilità di lezioni private da un’ ora.



Per info su costi e modalità di iscrizione inviare una email a: info@chitarraflamenca.it



Chi è Matteo D’Agostino



Studia jazz con il maestro Lello Panico e collabora con varie formazioni di Blues e Jazz. Studia flamenco con il maestro Manuel Santiago e comincia la sua attività musicale in ambito teatrale, come compositore e interprete delle musiche per gli spettacoli di Ascanio Celestini, con il quale si esibisce nei teatri: Argentina, il Valle, l’Eliseo, l’Auditorium di Roma e il Piccolo Teatro di Milano e in trasmissioni televisive su Stream tv, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5.



E’ autore delle musiche degli spettacoli teatrali Fine del mondo (2000), Radio Clandestina(2000), Cecafumo(2001), Appunti per un film sulla lotta di classe (2006), Fila indiana (2010) di Ascanio Celestini. Collabora con Radio Rai 3 per “Radio Clandestina”, “Il tempo del lavoro” e “Cento Lire” in onda su teatri sonori, e per la serie di racconti radiofonici “Racconti Minonti Buffonti”, “Il tempo del Lavoro” e “Bella Ciao”.



Collabora al progetto discografico “Piccole Risonanze” incidendo per il Cd “Le mele” e “Gli Alberi”. Cura l’edizione delle musiche del Cd allegato ai libri “Cecafumo” e “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini editi da Donzelli. Organizza al Teatro Vascello la rassegna “Tum Tac Bum – spettacoli e laboratori al ritmo del tamburo”. Organizza per il comune di Ciampino la rassegna teatrale “Festa Festa”.



Nel 2003, 2004, 2008 e 2009 si esibisce al Festival de Liegi (Belgio) e al Théâtre Nacional di Bruxelles, nel 2005 al teatro Nacional de l’Havana, nel 2010 e 2011 al Théâtre de la Ville di Parigi. Compone ed esegue le musiche per il documentario “Senza Paura” e “Parole Sante” prodotti dalla Fandango.



Nel 2010 firma le musiche di “Pecora Nera”, il film d’esordio di Ascanio Celestini, in concorso alla 67ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.



Nel 2010 debutta al Teatro Greco di Roma con lo spettacolo “El Alma Al Aire”, di cui scrive le musiche, della compagnia di danza El Rio Andaluz di Sabrina Logué.



Nel 2011 debutta con gli spettacoli di Ascanio Celestini “Canzoni Impopolari” e “Il Razzismo” è una brutta storia, di cui firma le musiche.



Ha collaborato tra gli altri con: Sabina Guzzanti, Paola Cortellesi, Frankie Hi Nrg, Vincenzo Cerami, Moni Ovadia. Compone e esegue musiche per varie Compagnie di danza Flamenca, tra cui El Rio Andaluz Di Sabrina Logué, la Barraca, Flamenco Lunares di Carmen Meloni, Claudio Javarone, la Compagnia di Caterina Costa. Collabora con i famosi cantaor flamenchi Jesus Corbacho, Javier Rivera e altri.



Nel 2016 viene chiamato da Farru, il bailaor dell’ultimo gruppo di Paco de Lucia, per partecipare al suo spettacolo “Por Un Sueño” al Festival Adriatico Mediterraneo di Ancona.



Attualmente è impegnato insieme al batterista Luca Caponi nello sviluppo del suo progetto Aquí Me Encuentro, con cui porta in scena le sue composizioni nello stile del Flamenco.



Maggiori informazioni su: www.chitarraflamenca.it