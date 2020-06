Massimiliano Gallo con “Resilienza 2.0” all'Arena Flegrea

“Dove eravamo rimasti #ripartiamoinsieme”, torna la grande rassegna estiva di musica e tetro all'Arena Flegrea.

Ad aprire, sarà Massimiliano Gallo con il suo spettacolo “Resilienza 2.0. - Comiche istruzioni per risorgere da un disastro". L'appuntamento è per l'11 luglio alle ore 21.

Massimiliano Gallo torna in scena dopo il periodo più strano, problematico, difficile dei nostri tempi. Lo fa con il suo stile, la sua ironia, convinto che si possa raccontare questo momento tremendo attraverso una comica riflessione dei fatti, a volte poetica, sempre pungente. Il pubblico rivivrà insieme a Gallo i momenti della quarantena: le paure, la noia, l’immobilità, la voglia di evadere, le lezioni on line, la palestra fatta in casa, in una condivisione problematica e a volte drammaticamente comica degli spazi vitali. Eri abituato a vivere la casa, tua moglie, per poche ore al giorno. Cosa succede se le ore diventano ventiquattro? Le domande a cui non davi risposta, la fretta, la velocità, erano complici ideali della superficialità con la quale vivevi. Il Covid 19 è stato drammatico anche per questo. Una lente di ingrandimento che ha messo a nudo i nostri difetti. I selfie fatti negli angoli più disparati dell’appartamento, la privacy inesistente nelle famiglie più numerose, la quarantena in 60 metri di casa. Totò diceva che “la morte è una livella”, non è così per la quarantena: quella fatta a Posillipo non è stata la stessa quarantena di quella passata in un basso. I selfie non sono stati uguali per tutti! In scena con lui i compagni di sempre: Shalana Santana, Arduino Speranza e Pina Giarmanà, accompagnati dal Maestro Mimmo Napolitano al pianoforte e da Davide Costagliola al contrabbasso. La formazione che aveva già portato in scena “Tutta colpa della Luna”, uno spettacolo di grande successo dello scorso anno. Torniamo a ridere allora!

Biglietti disponibili online al link: bit.ly/ARENA2020GALLO e nei punti vendita abilitati ETES