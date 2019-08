Massa Lubrense Music Festival: la grande festa gratuita a cielo aperto

Domenica 4 Agosto, si terrà la prima edizione di Massa Lubrense Music Festival, una grande festa a cielo aperto, rigorosamente gratuita.

Massa Lubrense Music Festival nasce come manifestazione musicale e di spettacolo aggregante e partecipativa, una grande festa a cielo aperto, il cui accesso sarà rigorosamente gratuita. Si esibiranno dj’s nazionali e internazionali, ballerini, performer, animatori e live music, perfettamente in linea con quanto accade nel resto del Mondo, come Ultra Music Festival di Miami, Coachella etc etc, o senza andare così lontano; il Golfo Aranci Music Festival in Sardegna, Timeless, nel Veneto, K Futur Festival a Torino…Ovviamente il tutto adeguato alla località e agli spazi a disposizione.

Una manifestazione artistica multiforme, perfettamente al passo con i tempi e destinata a diventare, come è già successo in altre località italiane e nel Mondo, un vero e proprio polo di attrazione turistica, grazie al format artistico studiato in modo da attrarre pubblico eterogeneo e trasversale, di target che va dai 16 a 50 anni, che non ricerca emozioni forti o trasgressive, ma solo buona musica e grande spettacolo.

Lo show inizierà alle ore venti e proseguirà fino alla una. Si alterneranno una serie di artisti, a partire da La Rumba Format latin hip hop e reggaeton con il Dj set di Pio De Nicola, artista esperto e profondo conoscitore della movida peninsulare, coadiuvato da un corpo di ballo che sul palco coinvolgerà il pubblico in un crescendo di emozioni, per proseguire poi con il live di Imma Balduccelli.

Il talento ben noto a Massa Lubrense e non solo. Una vera e propria beniamina della Città che ad ogni suo concerto registra il tutto esaurito, grazie alla grande capacità interpretativa a al suo repertorio poliedrico e contemporaneo, un’artista che sicuramente non ha bisogno di presentazioni e che proprio in questa occasione presenterà un nuovo format di spettacolo con nuoi brani rienterpretati alla sua maniera.

Arrivando così alla “consolle dj” con la partecipazione esclusiva dei guest:

Alex Gaudino Uno dei dj Italiani più apprezzati nel Mondo, grazie alle sue hit discografiche come “Destination Calabria”, I’m In Love”, Watch Out”, “What a Feeling” etc etc; si è esibito in ogni angolo del Globo ottenendo il massimo dei consensi di pubblico e di critica. Il suo dj set è letteralmente esplosivo.

Simioli

Tra i migliori dj nazionali, nonché Co- Fondatore e organizzatore del famoso Festival GAMF. Simioli si è esibito in tutti i club più blasonati d’Italia e location di prestigio a Parigi, Londra, Saint Tropez, Miami, Mosca, Montecarlo etc etc. Nativo proprio di Massa Lubrense si è reso famoso nell’ambiente del clubbing internazionale, girando in lungo e largo il Mondo; dall’America all’India passando per Mosca e Londra… e si è specializzato proprio nell’organizzazione di produzioni di spettacolo ad alta concentrazione di pubblico, torna a Massa Lubrense, in esclusiva, per questa grande festa.



Dee Frans

Uno dei nuovi talenti che esprime la Penisola. Questo giovane dj collabora con professionisti del settore di risonanza internazionale. Vanta decine di produzioni discografiche con alcune tra le etichette più importanti del Mondo.

Come se non bastasse

Mark Lanzetta Electric Violin Show. Il performer più famoso d’Italia e non solo. Il magico suono del suo violino si è fatto apprezzare anche al Tomorrwoland, un’autentica magia di suoni e colori che accompagnerà la manifestazione durante tutto il suo svolgimento.

Insomma quella del 4 Agosto si preannuncia proprio come un grande evento, grazie soprattutto al Patrocinio e contributo del Comune di Massa Lubrense, del Sindaco Lorenzo Balduccelli, Assessorato a Turismo e Spettacolo Giovanna Staiano, Marco Mosca Consigliere delegato alle politiche giovanili, le associazioni giovanili e da tutti gli organi competenti, per presentare questa splendida località, non solo come meta turistica per le innumerevoli bellezze naturali e la grande ospitalità della sua popolazione, ma anche per la sua modernità e per le innumerevoli attività di intrattenimento offerte a costo zero.