Il Maschio Angioino e il Libro di Luce: alla scoperta dei segreti del re

ARS MANIA inaugura una nuova e interessantissima collaborazione con IVI, l’associazione che si occupa di itinerari interattivi per adulti e bambini all’interno del Maschio Angioino.

Domenica 24 novembre alle 11 e alle 12:30 protagonisti di questa nuova avventura saranno proprio i più piccoli. Accompagnati da attori professionisti i nostri giovani ospiti conosceranno gli intrecci e le vicende di corte, percorreranno itinerari nascosti, scopriranno passaggi segreti… ma ATTENZIONE, non sarà semplice! Per inoltrarsi in questa coinvolgente avventura sarà necessario decifrare simboli e risolvere enigmi che porteranno i coraggiosi partecipanti alla fine del loro percorso, nella bellissima Sala dei Baroni dove finalmente verrà svelato, grazie a un supporto multimediale, IL SEGRETO! Dove è nascosto il libro di luce, custode degli antichi saperi del Re.

L’iniziativa è rivolta a bambini dai 7 ai 12 anni, è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria ai numeri 327/7306533 – 347/0094457