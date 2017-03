Marzo Donna: "Ri-Comporre l'identità. Educazione all'affettività e ai sentimenti"

Nell'ambito delle iniziative prese dal Comune di Napoli dedicate a "Marzo Donna - Una rete di Opportunità" Le rivolgiamo l'invito a partecipare all'incontro/dibattito sul tema: "Ri - Comporre l'identità: educazione all'affettività e ai sentimenti" che si terrà il giorno giovedì 9 marzo, ore 17.00 nella sede del Palazzetto Urban, via Concezione a Montecalvario .

L'incontro/dibattito è rivolto a dirigenti scolastici, docenti, formatori, educatori, esperti nel settore, scuole, giornalisti, e tratterà circa gli stereotipi sociali e di genere con particolare attenzione alla creazione di una cultura contro la violenza sulle donne.

I relatori sono Loredana De Vita, docente e scrittrice, Daniela Villani, Assessore alla Qualità della vita e pari opportunità, Annamaria Palmieri, Assessore all'istruzione. Il dibattito sarà moderato da Anna Copertino, giornalista. Interventi programmati di Angela Procaccini, Dirigente Scolastica e Vincenza Alfano, docente e scrittrice. Finalità dell'incontro è contribuire a sviluppare una visione del femminile e del maschile in cui gli stereotipi di genere siano superati a favore del reciproco rispetto delle differenze e dei metodi di confronto con la realtà. In una società civilizzata, le persone che si comportano "civilmente" non sono frutto del caso ma il risultato di un processo educativo.

OBIETTIVI • Interrogarsi sull'origine culturale degli stereotipi. • Dimostrare l'inadeguatezza degli stereotipi di genere. • Comprendere le radici culturali della violenza di genere. • Assumere che la diversità è armonia nella relazione. • Informare sulle modalità di riconoscimento, intervento e aiuto nei casi di violenza di genere.