"Mary Franzese: Storie e successi di una startupper napoletana": aperitivo con Startup Grind Napoli

Mercoledì 29 Marzo il BIC di Città della Scienza ospiterà l'evento "Mary Franzese: Storie e successi di una startupper napoletana", l'aperitivo mensile organizzato da Startup Grind Napoli, la community globale per imprenditori byGoogle.

L'appuntamento vedrà come speaker la giovane co-founder di Neuron Guard, azienda operante nel settore Healthcare impiantata a Modena. Pluripremiata da istituzioni, imprese, banche e organizzazioni e con un brevetto attivo dal 2015 ed esteso in almeno 14 paesi al mondo, Neuron Guard propone soluzioni per la riduzione del danno cerebrale provocato da ictus, infarto, arresto cardiaco. Mente scientifica di Neuron Guard è Enrico Giuliani, ideatore di un dispositivo medico che combina un collare refrigerante ad un innovativo sistema di somministrazione per un farmaco ad azione neuro-protettiva. In occasione del mese della donna, StartupGrind Napoli ha scelto di ospitare Mary Franzese come ambasciatrice della leadership e dell'impresa al femminile. Lo scopo dell'evento è proprio quello di rafforzare la presenza delle donne nel settore innovativo e tecnologico delle startup e accompagnarle nella valorizzazione di sé all'interno di tale contesto, specialmente nella fase di avvio dell'impresa. Startup Grind Napoli, come parte del network mondiale di Google presente in 200 città al mondo e 98 paesi per 1 milione di imprenditori già connessi, si impegna a sostenere e alimentare tale connessione attraverso i suoi appuntamenti e, forte della partecipazione del pubblico napoletano e dell'ospite invitata, anche questo mese non mancherà il bersaglio.