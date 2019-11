Il Markettino - Immacolata Edition: artigianato, design e prelibatezze da gustare

Piccolo, sfizioso, curato, 𝗜𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 è l'evento inaspettato che ti troverai in giro per la città con prodotti di artigianato, design e prelibatezze da gustare. Una festa della creatività e dello shopping spensierato, tra amici e musica



Per l'Immacolata Edition 2019 𝗜𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 sarà ospitato allo Slash Plus, nel centro del Vomero e nel pieno della festa dell'8 dicembre. Negli spazi super cool dello Slash Plus si spanderanno i profumi delle leccornie offerte per tutti voi dal Markettino e in serata riecheggeranno le note del BeQuiet



𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗢

Programma



- h 17:00 - Apertura Stand e Area Bimbi



- h 18:30 > 20:30 - Ricco buffet calorico offerto dal Markettino per accompagnare il vostro aperitivo al bancone dello Slash Plus



- h 21 - BeQuiet Palco Libero



- h.22 - Chiusura Stand



Gli espositori

Creativi Tee Shirt, Kermel, Attaccabottoni, Nina Accessori, Spazio Tangram - Napoli, Iron Angels, PAN Pelletteria Artigianale Napoletana di Andrea Maiorano, Una Donnavagabonda



La location

In pieno Vomero è nato uno spazio, aperto dalla mattina alla sera,da può vivere come internet cafè, per studiare o leggere gustando un caffè, vedere mostre e kermesse di teatro, sorseggiare ottimi drink e gustare cibo squisito, sempre accompagnati da buona musica.

Lo Slash Plus, lontano dalla bolgia e dal caos, con il suo arredamento vintage ed una forte impronta industrial, è una piccola vacanza quotidiana.



Io Show

il BeQuiet- Palco Libero: Un palco libero che rappresenta un'occasione di interazione, aperto a tutti gli autori, da quelli già conosciuti, a quelli che sono agli inizi o che ancora non hanno mai calcato un palco