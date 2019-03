Markett made in Naples al Club Partenopeo

Questa settimana, il Club Partenopeo di Napoli ospiterà l'edizione "Made in Naples".

La musica, i colori e i costumi della città partenopea, prenderanno vita nelle vetrine MARKETT sabato 23 Marzo al Club Partenopeo alle ore 23:30.

Il format che trasforma la discoteca in una vera e propria performance teatrale impreziosita da tributi a personaggi famosi, live show ed effetti scenici incredibili.

Icone come Pino Daniele, Nino D'angelo, Sofia Loren e tanti altri icone della cultura Napoletana, saranno interpretati dai Performer "Markett", ormai specialisti, non solo nel trucco e parrucco, per impreziosire la somiglianza, ma anche nelle movenze, caratterizzando il personaggio quanto più vicino all'originale.

Insomma un vero e proprio tributo, strutturato in modo unico e coerente con il mondo della nightlife partenopea.

Markett nasce come un "supermercato" di persone e personaggi, rendendo omaggi e tributi alle icone del musica, del cinema e dello sport.



INFO

Quando: Sabato 23 Marzo ore 23:30

Dove: Club Partenopeo, Via Coroglio 144, 80124 Napoli

Pagina Fb: https://www.facebook.com/markett.official/

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/2572372359471064/

Contatto Istagram: https://www.instagram.com/markett.official/?hl=it