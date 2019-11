Markett, torna a Napoli il party rivelazione della night life italiana

Partylines questo week end regala al pubblico dell’Hub il ritorno a Napoli del party rivelazione della night life italiana: Markett.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre 2019 ore 23:30 in via Appia a S. Antimo (Na) con ingresso gratuito valido entro le 00:30.



“Tante le novità per questa nuova stagione: non solo performance in vetrina ma anche in consolle, grazie a personaggi e attori che interpreteranno le icone della musica pop e…basta partecipare per saperne di più.” – spiega Giovanni Setola, art director di successo e padre di questo e tanti altri format che hanno fatto impazzire il pubblico del by night.



Un format di estremo successo che ha acceso le vetrine delle città più importanti del Paese.



Uno show rinnovato, che grazie alla sua nuova location: Hub avrà un notevole valore aggiunto.



Markett: new opening, new location, new Winter Tour

Un nuovo opening che abbraccerà nuove location in tutta Italia e che darà il via ad un nuovo Winter Tour, che partirà da Napoli per estendersi a macchia d’olio.

Uno show che sarà più spettacolare, più esclusivo e più divertente di prima e che animerà i clubbers di molte città italiane, facendo divertire il pubblico mettendolo in vetrina e rendendolo assoluto protagonista.



Ad animare la serata con ottima musica saranno in consolle: Mya, Joseph Romano, Discorama e il vocalist: Christian Key

Lo show che celebra i miti della cultura pop internazionale grazie a musica e sano divertimento aspetta il suo pubblico questo week end all’Hub.



INFO

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/547612099414202/

Quando: sabato 30 novembre 2019 dalle ore 23:30 alle 05:00

Dove: HUB- via Appia, Sant'Antimo (Na)