Markett Legends, i personaggi diventati “Leggenda” sbarcano al Club Partenopeo.

Markett Legends i personaggi diventati “Leggenda” sbarcano Sabato 23 febbraio ore 23:00 al Club Partenopeo.

La musica e i personaggi che hanno scritto la storia di sempre animeranno il format che sta conquistando l'Italia, e che torna finalmente a Napoli. Un grande successo per il format rivelazione dell'anno, uno show che celebra miti e leggende della cultura pop internazionale, e del cinema di tutte le generazioni.



Markett è pronto per il suo nuovo tour, e riaccende le sue vetrine con i personaggi più eccentrici della notte, che stanno conquistato l’Italia.

Per vivere un’esperienza innovativa e ricca di emozioni basta seguire tutte le date del tuor, gli eventi in programma e partecipare al contest.



“Entra in Vetrina diventa tu il protagonista del nostro show!” è il claim del format creato dall’art director Giovanni Setola e che sta rivoluzionando la night life nazionale.