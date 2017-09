Mario Volpe alla fiera letteraria "Ricomincio dai libri"

Napoli si prepara ad accogliere la fiera letteraria “Ricomincio Dai Libri” (presso Ex-Ospedale Della Pace), l’evento a cui parteciperanno numerosi autori tra cui lo scrittore Maurizio De Giovanni. Oltre ad essere uno spazio autori per la presentazione delle opere e del firma copie, sarà un vero e proprio laboratorio di scrittura, poesia e teatro arricchito da eventi che si susseguiranno dal 29 Settembre al 1 Ottobre dalle ore 10:00 alle 18:00.

Alla manifestazione parteciperà, il giorno 1 ottobre, anche lo scrittore e poeta Pomiglianese Mario Volpe, noto imprenditore nell’import-export con la Cina, che negli ultimi anni ha fatto parlare di se come poeta, scrittore e divulgatore quale conduttore della trasmissione TV “In chiave poetica”, il cui nuovo ciclo riprenderà nel mese di Novembre.

Mario, nel suo spazio autori, parlerà con i suoi lettori condividendo le sue affascinanti esperienze nel mondo del business Cinese, ampiamente raccontato nel libro “L’anno del Dragone – Oxiana Edizione”, che ha registrato un meritato successo e favore della critica, vantando numerose citazioni sui quotidiani e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche. Ci sarà occasione di parlare non solo della Cina e degli aspetti del viaggio, ma anche delle paure umane raccontante nell’ultimo libro di Mario Volpe,“Kasamaan – edito Edizioni Drawup”. Insomma giorni dedicati ad ogni genere di eventi culturali a cui sarebbe un vero peccato non partecipare.