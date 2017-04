"Réflexions napolitaines": Mariam Renno in concerto

Mariam Renno in concerto alla Domus Ars il 18 aprile 2017.

La chitarrista francese Mariam Renno ha iniziato lo studio dello strumento a sei anni con il padre e a quindici è stata ammessa alla Ecole Normale de Musique di Parigi, allieva di Alberto Ponce. In seguito ha approfondito a Barcellona la conoscenza della letteratura spagnola per chitarra con Maria Luisa Anido e Emilio Pujol. Parallelamente ha iniziato gli studi di Medicina, pur svolgendo una carriera concertistica internazionale. Ha vinto diversi concorsi internazionali di esecuzione chitarristica tra i quali: Emilio Pujol, Paris Radio - France, Madrid, Barcellona e Ginevra. Ha preso parte a programmi radiotelevisivi della ORTF, RAI, RTVE, KMFA ed è stata membro di giuria di diversi concorsi internazionali.Si è esibita, tra l'altro, alla Tonhalledi Zurigo, alGrand Auditorium di Radio-France, al Teatro Reale di Madrid, al Teatro di Ginevra. Dopo la laurea in Medicina (Université Paris VI ) si è specializzata presso l'Università di Losanna. E' dedicataria di "Paseo Iberico" del noto compositore svizzero Jacques Cerf ed ha inciso un CD monografico di Opere di Emilio Pujol.

Ha suonato in tutta Europa, Medio Oriente, Australia occidentale e Brasile da solista, in duo con il marito Norbert Boccali, in formazioni da camera. Ha tenuto concerti di beneficienza in Ospedali come supporto alla cultura dell'accesso degli Invalidi. E' membro dell'Associazione svizzera Musik-MedizineMedipalestine; ha inoltre fondato l'Associazione Music forCancersempre al fine di promuovere la musica negli Ospedali. E' madre di due figli e si divide tra la Medicina e l'insegnamento della Chitarra presso la MusikschuleKonservatorium di Zurigo. Hanno scritto di lei: Maria Luisa Anido: "genialguitarrista!" Emilio Pujol: "Je suisimpressionné par le degré de votre art" Alberto Ponce: "Une sensiblité et intuition musicale extraordinaires"