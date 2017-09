mArgine: mostra personale di Giovanni Battimiello

Il 22 settembre alle ore 18,30 presso le Scuderie Reali di Villa Favorita ad Ercolano (NA), la Shazar Gallery presenta la mostra personale di Giovanni Battimiello dal titolo mArgine. L’artista napoletano mette in scena attraverso una serie di tele le sequenze del viaggio della speranza che porta gli immigrati verso le sponde e le citta’ europee.

La narrazione pittorica di Battimiello ripropone il tragitto compiuto e le emozioni provate dai fuggiaschi; i loro dolori e le loro speranze prendono forma nelle pennellate grumose e nelle mille stesure liquide che animano i quadri in mostra. Le grandi tele diventano scenari di mari in tempesta, di tramonti rossi, di rabbia, di attesa e di stanchezza, tra un cielo e un mare che si uniscono in una unica sottile e bellissima linea di mArgine, dove l’occhio cerca la salvezza e il riposo.

E’ proprio quel mArgine ad essere il fil rouge delle opere di questo ciclo, una cesura centrale che e’ l’orizzonte visto dalle imbarcazioni clandestine, e’ l’attraversamento di terre impervie e di mari di emozioni. All’improvviso, in alcune tele, il mArgine diventa verticale, il cielo e’ il nuovo orizzonte che si intravede tra i palazzi delle citta’ raggiunte e sognate, un’apertura che appare pero’ affollata dai rumori e dalla gente.

Gli scenari che Battimiello costruisce sono le tappe di un cammino immaginario che e’ anche viaggio mentale, un percorso interiore fatto da ricerca e indagine, da un rimestio faticoso che si posa sulla tela attraverso un colore dalle mille sfumature.

Catalogo in mostra.

