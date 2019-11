Il Jazz, il Brasile e la Canzone d'Autore: Marco Gesualdi & Simona Boo live

SALOTTO FRANCINI

Sabato 16 novembre ore 21.00

presenta:

Marco Gesualdi & Simona Boo



Marco Gesualdi chitarrista, compositore napoletano, fondatore dei Sei Sei Sei la Rock Band protagonista della scena New Wave napoletana degli anni ’80 e Simona Boo voce suadente e comunicativa che spazia fra il jazz e il mondo latino, si sono conosciuti artisticamente grazie a Marco Francini e da allora è nata una viva collaborazione caratterizzata dall’amore per il Brasile e la Canzone d'Autore. Simona ha interpretato due brani nel disco "Now" Naples Open World pubblicato da pochissimo da Marco Gesualdi edito da Rai.Com, un lavoro che vede Napoli al centro del Mondo Musicale. Un viaggio intenso, colorato e ricco di forti emozioni.



Salotto Francini

info e prenotazioni

333.5690832

info@marcofrancini.com

www.marcofrancini.com