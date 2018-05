MiniTransat 2019, incontro con Marco Buonanni alla Lega Navale

Il 25 maggio, alle ore 19.00, presso la Lega Navale Italiana in via Ammiraglio Ferdinando Acton a Napoli si terrà un incontro con Marco Buonanni.

Nella sua carriera da professionista, Buonanni ha fatto 10 traversate oceaniche in Atlantico ed Indiano, 18 stagioni in giro per il mediterraneo, 2 in Mar Rosso, partecipato alle principali regate del Mediterraneo sia su monotipi che su barche classiche e moderne conseguendo diverse vittorie.

Tema dell'incontro la MiniTransat 2019, una regata in solitario, che si corre ogni 2 anni su barche di 6.50m. Si parte dalle coste atlantiche francesi e si arriva ai Caraibi facendo uno stop su un' isola dell'arcipelago delle Canarie. I luoghi precisi di partenza possono variare a seconda delle edizioni. Insomma poco più di 4000 miglia su una imbarcazione di 6.50m in solitario e senza la possibilità di collegamenti con la terraferma.

Per poter arrivare alla griglia di partenza bisogna qualificarsi ovvero accumulare almeno 1500 miglia, nelle diverse regate che ogni anno si fanno sia in Mediterraneo che in nord della Francia sulla propria barca in doppio o da solo, ed effettuare un navigazione di almeno 1000 miglia continuative da solo lungo un percorso deciso dalla classe.

In locandina il programma dell'incontro: