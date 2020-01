"ACcogliere nella Pace": in marcia per dire NO alla guerra

"ACcogliere nella Pace" è il titolo della prima edizione della Marcia della Pace organizzata dall'Azione Cattolica delle Parrocchie di Cercola "Immacolata Concezione" e di Ponticelli (Napoli) "Santa Croce".

La data da segnare è Sabato 18 Gennaio e la manifestazione è organizzata dall'Azione Cattolica che invita tutti i cittadini e associazioni del territorio napoletano ad unirsi per la Marcia della Pace.

E' la 1° Edizione e siamo pronti a dire "No alla Guerra".

La marcia è ispirata al messaggio di papa Francesco per la 53° giornata mondiale della pace 2020.

Il Titolo della Manifestazione è "Accogliere nella pace", sottolineando il mezzo con il quale si contrasta la guerra, cioè, l'accoglienza del prossimo. 30 anni fa cadeva il Muro di Berlino e oggi si sta vivendo un periodo di instabilità con la guerra dietro l'angolo.

I bambini, i giovani e gli adulti vogliono farsi sentire e gridare "PACE" al mondo e ai governanti. "Dobbiamo riempire le strade e farci notare affinchè tutti possono sentirsi vicino a tale tematica e prendere le parti della pace e non della guerra", così i ragazzi dell'Azione Cattolica si apprestano a vivere la manifestazione, dando appuntamento a tutti nel "Piazzale dei Platani" a Cercola alle ore 16.30. Si concluderà l'evento alle ore 18.30 nella Parrocchia Immacolata Concezione di Cercola con la Celebrazione Eucaristica.