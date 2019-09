Maratona IT: al cinema il ritorno del clown più spaventoso di sempre

Fine estate da brividi per tutti gli spettatori di The Space Cinema. In occasione dell’arrivo del secondo capitolo della serie IT, che riporterà sul grande schermo il temibile Pennywise, il circuito ha organizzato una cinemaratona dell’orrore, prevista per domani, mercoledì 4 settembre. L’evento, in programmazione in tutti i The Space Cinema d’Italia, prenderà il via con la proiezione dei film IT: Capitolo 1 (2017) alle ore 21.30 e a seguire IT: Capitolo 2, in anteprima nazionale, alle ore 00.00.

In questo nuovo capitolo della celebre saga, il male sembra essere risorto nella città di Derry. Sono passati 27 anni dagli eventi narrati nel primo film e Mike, ormai adulto, dopo essere venuto a conoscenza di alcuni recenti omicidi, decide di richiamare i membri del Club dei Perdenti per sconfiggere il terrificante clown, Pennywise. Il gruppo però non è più lo stesso, i protagonisti sono cresciuti, hanno dimenticato l’orrore che li aveva colpiti ed il legame della loro amicizia è, in parte, andato perduto. Il Club dei Perdenti dovrà trovare una strategia per eliminare definitivamente la malefica creatura.

Per chi acquisterà il titolo di ingresso attraverso i canali ufficiali The Space Cinema in omaggio il poster celebrativo in limited edition del film. Il biglietto della maratona è valido anche per la sola visione dell’anteprima.

Le prevendite sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link e anche sulla nuova applicazione mobile.