Marano Ragazzi Spot Festival: presentazione della 22a edizione

Il 14 novembre alle ore 11:00 presso il Centro Europeo di Studi di Nisida si terrà la conferenza stampa di presentazione della 22a edizione del Marano Ragazzi Spot Festival in programma dal 18 al 30 novembre 2019.

“Tema di quest’anno: il viaggio, per rappresentare quel passaggio da una condizione ad un’altra, un viaggio per la speranza, per un futuro migliore, per un obiettivo diverso. Il viaggio inteso come cambiamento”

Alla conferenza stampa, moderata da Geppino Fiorenza, interverranno: Luisa Franzese, direttore generale USR Campania, Rodolfo Visconti, sindaco di Marano, Alessandra Clemente, assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Rosanna Romano, direttore Generale Politiche culturali e Turismo della Regione Campania, Gianluca Guida, direttore IPM di Nisida, Esquia Rubìn de Celis Nunez, Console Generale della Repùblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.I.S., Antonio D'Amore, referente provinciale Libera Napoli, Teresa Formichella, dirigente scolastico IC "Socrate Mallardo"Consorzio Scuole Città di Marano, Francesca Licata, presidente Associazione Marano Ragazzi Spot Festival e Rosario D'Uonno, direttore artistico del Festival.

In programma 5 concorsi (Spotragazzi, Cortometraggi, Fotogrammi dal carcere e International youth contest) per un totale di 161 film provenienti da 32 nazioni.

5 le giurie che avranno il compito di giudicare le opere in concorso. Collateralmente saranno organizzate 12 rassegne ed iniziative. Si calcola per questa edizione la presenza di 10.000 persone fra le 5 location previste, fra Marano, Napoli e Nisida. Durante il festival si terranno anche mostre, spettacoli teatrali ed eventi musicali.