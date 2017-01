Maradona Live con “Tre volte 10” al Teatro San Carlo

Diego Armando Maradona per la prima volta al Teatro San Carlo per l’unica data mondiale di “Tre volte 10”, il live show scritto e diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Appuntamento il 16 gennaio alle 21.



“Maradona, - spiega Alessandro Siani - per la prima volta su un palco teatrale darà la sua testimonianza d’amore e di libertà mettendo in luce le sue verità e la sua incredibile vita. Con lui ospiti e sorprese in un anno per noi tifosi napoletani molto sentito ovvero la vigilia dei trent’anni dal primo scudetto, anche per questo il titolo di questo evento è "Tre volte 10”.