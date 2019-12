“Mangiatoia & Mangiatoria”: alla scoperta dei prodotti tipici attraverso il Presepe

Ultimi giorni di attesa per la seconda edizione di “Mangiatoia & Mangiatoria”, evento promosso dal Comune di Palma Campania, con la sovvenzione della Camera di Commercio di Napoli, pensato per essere un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici della regione Campania attraverso il Presepe Napoletano.

L’iniziativa si terrà nelle serate comprese tra venerdì 13 a domenica 15 dicembre presso la corte del Palazzo Comunale di Palma Campania.

Si comincia venerdì 13 dicembre, alle 18,30, con il taglio del nastro accompagnato dalle Variazioni in musica sul tema del Natale con la Banda Musicale Comune di Palma Campania. Per l’occasione la kermesse si colorerà di solidarietà, in onore di Santa Lucia, martire e protettrice dei ciechi che, secondo la tradizione, portava cibo ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe, usando una corona di candele per illuminare la sua strada lasciando così le mani libere per trasportare più cibo possibile. Chiunque vorrà potrà giungere all’inaugurazione dell’evento con una candela e il proprio contribuito in generi di prima necessità che sarà donato dall’organizzazione ai più bisognosi. Subito dopo, e per tutti e tre i giorni dell’evento, saranno aperte le Botteghe del Gusto, mostra mercato con prodotti tipici della tradizione natalizia in degustazione e vendita: pane, pasta, vino, olio, formaggi, salumi, prodotti dell’orto, frutta secca, pizza, dolci, castagne, focacce. Una passeggiata lungo “la corte del gusto” per incontrare gli espositori, dialogare con loro e soprattutto assaporare i migliori prodotti del territorio di Palma Campania. Laboratori creativi per grandi e piccoli, animazione, spettacoli di musica e danza, con la partecipazione, tra gli altri, dell’Associazione Quadriglie, dell’Associazione Commercianti e dell’Istituto comprensivo Vincenzo Russo, completeranno il ricco programma delle tre giorni.

Ad arricchire ulteriormente lo svolgersi dell’evento, vi sarà, infine, il contemporaneo evento “Storie di cibo e territorio”, voluto dall’Associazione Buona Palma Campania e finanziato dalla Regione Campania, con convegni, mostre e degustazioni dedicati alla riscoperta della tradizione alimentare dal secondo dopoguerra ad oggi. Un’occasione imperdibile, dunque, per immergersi nella magica atmosfera natalizia, nei profumi, i colori e nei suoni di una festa che celebra le nostre tradizioni attraverso la tavola, con una particolare attenzione ai temi del mangiar sano. L’evento “Mangiatoia & Mangiatoria” nasce da un’originale idea di Giuseppe Ottaiano, viaggiatore del buono e del bello della regione Campania, condivisa e accolta dall’amministrazione comunale tutta e, in modo particolare, dal Sindaco Nello Donnarumma e dagli assessori alla Cultura Elvira Franzese e alle Attività produttive Luigi Albano.



Per informazioni:

website: www.mangiatoiaemangiatoria.it | facebook

Cell. 338 50 81943 media partner: www.terredicampania.it ; www.buonapalmacampania.it