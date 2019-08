Mamma Napoli, rassegna di Teatro al Chiostro di San Domenico Maggiore

Presentata la Rassegna Teatrale Mamma Napoli, che si terrà dal 2 al 4 settembre, all’interno del Complesso Monumentale del Chiostro di San Domenico Maggiore, sotto la direzione artistica di Emiliano De Martino.

L’evento è ufficialmente inserito nella programmazione dell’Estate a Napoli 2019 con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

La Rassegna si propone di valorizzare e mettere in evidenza la napoletanità in ogni sua forma artistica ed espressiva, selezionando dal panorama nazionale, figure artistiche di spicco che portano l’arte oltre le mura della città e divulgano la nostra tradizione a livello nazionale ed internazionale.

Emiliano De Martino, autore ed interprete di uno spettacolo dal titolo MammaNapoli Mood, ha scelto di lasciare spazio a colleghi che raccontano con storie diverse lo stesso mondo raccontato nel suo spettacolo.

Per questa rassegna ha scelto Salvatore Striano (attore - scrittore di fama nazionale ed orgoglio della nostro attuale panorama artistico), Ciro Esposito e la sua compagnia (per la militanza in prima linea nel mondo del teatro del cinema e della fiction italiana) con uno spettacolo diretto da Gianni Parisi (artista a tutto tondo attualmente in due titoli cinematografici insieme ad Emiliano De Martino: “Passpartù” e “Mai per sempre”), ed in fine ha scelto di chiudere con un grande artista che ha visto nascere e crescere generazioni di attori, Angelo Di Gennaro (volto di spicco della napoletanita’, della comicità e del teatro nella forma più viscerale, intensa e vera che tale arte richiede). Questi 3 progetti verranno accompagnati dallo stesso Emiliano De Martino che aprirà le 3 serate e da tre band musicali napoletane scelte tra decine di proposte sul territorio, ma che, con un’attenta analisi, De Martino e il suo staff hanno selezionato per mantenere il fil rouge che contraddistingue questa rassegna. Le tre band sono: “Song ‘e Napule”, i “Filrouge” e i “Men in the Box”.



Calendario spettacoli:

Lunedì 2 settembre ore 21.00

IL GIOVANE CRIMINALE di e con Salvatore Striano

Apre la serata la band musicale napoletana “Song ‘e Napule”

Martedì settembre ore 21.00

SOTTO LO STESSO TETTO per la regia di Gianni Parisi con Ciro Esposito, Ivan Boragine e Salvatore Catanese

Apre la serata la band musicale napoletana “Filrouge”

Mercoledì 4 settembre

IL COMICO AL SERVIZIO DEL CITTADINO di e con Angelo Di Gennaro

Apre la serata la band musicale napoletana “Men in the Box”