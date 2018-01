Malika Ayane in concerto a “Sorrento Incontra – M’Illumino d’inverno”

La cantautrice Malika Ayane, tra le voci di spicco e più raffinate del panorama italiano, per gusto musicale ed originalità timbrica, sarà ospite al teatro Armida di Sorrento venerdì 5 gennaio, alle ore 19.

L’artista italo-marocchina, il cui nome significa “regina”, ha al suo attivo quattro album di cui il primo uscito nel settembre 2008. Ha esordito tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo nel febbraio 2009, presentando il brano “Come foglie”. Il 2010 è l’anno della sua seconda partecipazione alla competizione sanremese, che le è valso il Premio della critica “Mia Martini” con la canzone “Ricomincio da qui”. “Adesso e qui (nostalgico presente)”, invece, le ha regalato il podio dell’Ariston nel 2015, nonché la targa assegnata da critici e giornalisti, per la seconda volta nella sua carriera. Proprio quest’ultimo pezzo è contenuto in “Naif”: leggero, un po’ meticcio e randagio, il suo quarto disco – composto tra Parigi, Berlino e Milano – più dei precedenti rispecchia la dimensione del viaggio. Duetti con Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Cesare Cremonini e Fedez, colonne sonore, qualche ruolo da attrice al cinema, la conduzione del programma “Sold out” su RAI Radio2, Malika Ayane ne ha accumulati di traguardi in questi anni, e non avrebbe potuto essere altrimenti, per il talento così definito da Paolo Conte: “Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara. E come il Calicantus, fiorisce d’inverno e il suo profumo porta lontano“.

Il concerto si inserisce nel cartellone di “Sorrento Incontra – M’Illumino d’inverno”, la rassegna organizzata da Arealive, che si avvale della direzione artistica di Mvula Sungani e che rappresenta il contenitore degli eventi sostenuti dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, promossi dall’Assessorato agli Eventi, retto da Mario Gargiulo, con il coordinamento del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino.

Il ricavato dei biglietti di ingresso (20,00 euro) sarà devoluto per contribuire alla ristrutturazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.