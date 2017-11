Maldestro apre la rassegna “Sound of the city” al Sannazzaro

Quando la musica made in Naples incontra il teatro, nasce “Sound of the city”, la rassegna curata dalla Jesce Sole che si terrà in uno dei teatri storici della città, il Teatro Sannazaro che, da novembre ad aprile, proporrà concerti di nomi che sono la storia contemporanea della musica partenopea. Sette appuntamenti da non perdere che spazieranno dagli astri nascenti come il cantautore Maldestro a pilastri del neapolitan power come James Senese, passando per la voce di Raiz che incontra i Radicanto, e ancora l’eleganza di Peppe Servillo in scena con i Solis String Quartet, fino ad approdare all’inconfondibile sound del percussionista Ciccio Merolla che proporrà un live inedito. “Sound of the city” si chiuderà ad aprile con sensualità napulegna di Pietra Montecorvino. La rassegna contiene anche “International Putipu’”,format ideato da Gianni Simioli che, sul palco del Sannazaro darà spazio alla nuova musica del sud e non solo , questa sarà la prima tappa di un percorso pronto ad approdare in tv.

Ad aprire la rassegna mercoledì 15 novembre alle ore 21 ci sarà Maldestro (12 euro più prevendita), astro nascente della scena cantautorale contemporanea. Vera rivelazione dello scorso festival di Sanremo nella sezione nuove proposte con il brano "Canzone per Federica", ha ricevuto consensi di pubblico e numerosi premi e riconoscimenti si esibirà ne “ I muri di Berlino” live. A salire con lui sul palco del Sannazaro ci saranno: Andrea “The Fazio” ( batteria), Roberto Porzio (tastiere e synth), Luigi Pelosi (basso), Diego Leanza (chitarra elettrica). Supporter Irene Scarpato.

Biglietti in prevendita su Go2 - www.go2.it

Per info e prenotazioni: 0815520906 - jescesole02@gmail.com

Calendario Sound of The city:

15 novembre – Maldestro (prevendita: https://goo.gl/Zqrbcn )

22 novembre – Gianni Simioli “International Putipu’”

musica del sud...in tivvù (prevendita: https://goo.gl/tfGXWS )

12 dicembre – James Senese e Napoli Centrale (prevendita: https://goo.gl/sr5sAi )

10 gennaio – Raiz e Radicanto (prevendita: https://goo.gl/agNRfX )

07 febbraio – Ciccio Merolla (prevendita: https://goo.gl/S2vy9K )

14 marzo - Peppe Servillo e Solis String Quartet (prevendita: https://goo.gl/AiCD36