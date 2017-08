MALDESTRO chiude il tour estivo de "I muri di Berlino" all'ex OPG di Napoli

Il cantautore rivelazione del 2017 torna a suonare a Napoli, la città che gli ha dato i natali, dopo il successo dello scorso 26 aprile al Teatro Bellini. Reduce da un fortunatissimo ed intenso tour di oltre 40 date in tutta Italia, Maldestro decide di chiudere il tour estivo de "I muri di Berlino" all'Ex OPG – Je so' pazzo di via Imbriani, nell'ambito dell'omonimo festival che si rinnova ormai, di anno in anno, con una quattro giorni interamente dedicata a dibattiti, workshop, spettacoli teatrali e musicali. Uno spazio liberato dove si svolgono attività sociali tra le più disparate, accoglierà, dunque, la musica di un cantautore che i muri interiori, come quelli tra le persone, o tra le persone e le istituzioni, prova, con la poesia e storie di vita quotidiana, a demolire, a buttare giù.

L'autore di "Canzone per Federica", brano con cui si è classificato secondo tra le nuove proposte della passata edizione del Festival di Sanremo, ha fatto incetta di premi, tra i quali, di sicuro, spicca per importanza il premio della critica "Mia Martini". Così, dopo aver raccolto riconoscimenti ambiti ed una calorosa quanto trasversale risposta di pubblico tra festival e teatri, Maldestro canterà dei suoi 'muri di Berlino', quelli e fisici e metaforici, venerdì 8 settembre nel cuore della città partenopea.

In formazione completa, regalerà ai presenti una performance, ora trascinante ora intimistica, che attingerà a piene mani dall'ultimo album, uscito il 24 marzo per Arealive/Warner (e co-finanziato nell'ambito del progetto "Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura"); nella scaletta, inoltre, saranno incluse canzoni come "Sopra al tetto del comune" e "Dannato amore", tratte dal fortunato disco d'esordio "Non trovo le parole" del 2015. In apertura, lo swing della Uanema Orchestra.