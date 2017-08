Malazè 2017: torna l'evento ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei

Dal 2 al 19 settembre torna Malazè. Nato da un'idea di Rosario Mattera per promuovere le bellezze e le molte proposte turistico-culturali di un'area del napoletano poco nota, Malazè è l’evento ArcheoEnoGastronomico dei Campi Flegrei.



La manifestazione si svolge tutti gli anni nelle prime settimane di settembre e si sviluppa nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Isola di Procida e una parte della città di Napoli, per mettere in mostra il meglio dei prodotti tipici di una zona poco conosciuta ma dal grande patrimonio artistico, archeologico e ambientale.

Il programma della XII edizione prevede oltre cento iniziative articolate in quattro le sezioni: Gusto, Miti e Storie, Archeologia e Natura.

Inoltre, due importanti eventi saranno dedicati alla solidarietà: il primo evento è “Semplicemente Malazè” e si terrà lunedì 4 settembre alle ore 20 nella residenza storica di Villa Avellino a Pozzuoli. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Bottega dei Semplici Pensieri, l’associazione di genitori di ragazzi down. Ad aprire la serata, sarà La Nuova Compagnia di Canto Popolare con la musica popolare-tradizionale. Al termine del concerto si potrà godere di un percorso eno-gastronomico con prodotti tipici campani, preparato dalle mani esperte degli chef e offerto da sponsor, ristoratori e pizzaioli che sostengono l'’iniziativa. Seguirà una piccola rappresentazione teatrale a cura dell'Associazione Artemide. Il ticket è di 25 euro. Info: 334.6528553 – 347.7653504 - labottegadeisemplicipensieri@ gmail.com

Martedì 19 è la volta dell’esperimento “La pizza geotermica nell'’inferno di Totò” all’'interno del Vulcano Solfatara a Pozzuoli, ore 19,30. L’evento si ispira a Totò, nel cinquantesimo anno dalla sua scomparsa mettendo in relazione il grande attore con la Solfatara, luogo in cui sono state girate le divertenti scene dei film “47 morto che parla” e “Toto all'inferno”. Nel corso della serata si degusterà la pizza geotermica realizzata da Diego Vitagliano di “10 Pizzeria” utilizzando l'impasto che verrà preparato e fatto lievitare utilizzando le esclusive condizioni climatiche del luogo. Ticket: euro 10. L’incasso andrà in beneficenza alla Mensa dei Poveri del Santuario di San Gennaro di Pozzuoli, che da anni assiste migranti e persone che vivono un forte disagio economico e sociale. Info: 081.19369716 - info@10pizzeria.it

Tutti gli eventi in programma necessitano di prenotazione.

Programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito ufficiale www.malaze.it