Malafèmmena tour: storie di eroine, amanti e regine nel cuore di Napoli

In occasione della Festa della Donna, tutte le partecipanti all’evento “Malafèmmena Tour” potranno usufruire di un ticket ridotto di €10.

Un evento speciale per le donne nell'unico giorno a loro dedicato.

DOMENICA 8 MARZO 2020

ALLE ORE 17:45

Attraverso il tour “Malafèmmena” conoscerete la città da un altro punto di vista, in questo tour che racchiude il racconto di un antico sapere perduto nelle notte dei tempi. L’associazione De Rebus Neapolis dedica questo itinerario alle Donne più temute di Napoli. Bellissime, determinate, libere, colte, geniali, coraggiose, ma talvolta anche PERICOLOSE! Le faremo rivivere, ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e sono state artefici e vittime di delitti, maledizioni e incantesimi contribuendo a fare la storia e cambiare le sorti della città. Ci porteremo nei luoghi legati ad esse, svelandovi come furono decise a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di realizzare i loro scopi, per interesse, per vendetta, per potere e per ribellione. Il denominatore comune per tutte queste donne, nel bene o nel male, può essere ricondotto ad una sola parola: passione! Un'avvertimento: questa volta sarete voi i giudici! Sono tutte davvero colpevoli senza appello oppure almeno alcune avranno pagato, forse anche troppo caramente, all'opinione pubblica del tempo il prezzo di chi non rispetta le regole in vigore e le vuole scavalcare, fino alla rivolta? Questo il tema in cui si destreggerà la nostra guida, che con abilità e misura e con quella giusta dose di leggerezza renderà piacevole questo tour dove la brutalità dell’assassinio e il senso di giustizia scatenato dal dolore, ha fatto si che lo spirito di queste donne rimanesse imprigionato nelle loro emozioni terrene e non riuscisse ancora a trovare la pace. Concluderemo in un prestigioso e suggestivo locale del centro antico, per ascoltare musica e brindare alla “Festa della Donna”.

Al termine del tour per chi volesse partecipare ci sarà “Cena Woman”: cena presso un famoso ristorante.

La prenotazione prevede:

⁃ Tavolo riservato

⁃ Ristorante rinomato

⁃ coperto compreso

⁃ Menù speciale a scelta che comprende:

1 Primo Piatto

1 Secondo Piatto

1 Dessert

1 Bevanda a scelta

Euro 26 a persona.

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 23

N.B. Il prezzo si intende escluso la visita guidata.



Itinerario:

I. Donne di Napoli

II. La bella rivoluzionaria

III.La mangia uomini

IV. Maria: il coraggio della passione

V. La maliarda e il Re

VI. Giulia l’eretica

VII. Fiammetta la donna nascosta nel 5

VIII. Le Novizie e la Badessa

IX. La Contessa e la maledizione

X. Le tre nobildonne dannate per amore

XI. Brindisi e Musica



Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli. Entreremo in tre siti: Basilica di Santa Chiara, Basilica di San Domenico Maggiore, brindisi presso un rinomato locale del centro antico.

Il tour dura 2.30 ore, con punto d'incontro:

Piazza del Gesù Nuovo (vicino l’obelisco) la nostra guida si chiama Marianna e sarà riconoscibile da una cartellina rossa con scritto: De Rebus Neapolis.



COSTI TOUR:

-Intero € 10 donne

-Intero € 15 uomini

-Ridotto € 7(7 - 13anni)

-Ridotto studentesse € 9

-Ridotto studenti € 12

(con libretto universitario)

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 8



Prenotazione ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/malafemmena-tour

Comprende:

•Visita guidata con guida esperta (storico)

•ticket bar

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465

Sms: 3511258465

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/malafemmena-tour

