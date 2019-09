Maison Signore, cocktail party e sfilate a via Calabritto per la collezione sposa 2020

Via Calabritto, la strada della moda e dello shopping napoletano più prestigioso, diventa un grande red carpet e cornice da sogno della presentazione delle nuove collezioni Sposa 2020 di Maison Signore.

L’evento, ideato dal numero uno di “Maison Signore”, Gino Signore, è in programma sabato 28 settembre a partire dalle ore 18 e coinvolgerà alcune delle boutique più importanti della zona come Mario Valentino, Galliano e Idea brillante, che esporranno nelle proprie vetrine e in quelle di altri dei tableaux vivants in cui le modelle potranno completare il loro outfit sposa indossando prodotti altrui. Due le sfilate previste, alle ore 18 e alle ore 21.

La serata sarà suggestiva: fra red carpet, addobbi floreali e giochi di luce, più di trenta modelle arriveranno a via Calabritto a bordo di due limousine per poi spostarsi lungo la meravigliosa scalinata all’interno del palazzo di via Calabritto 20 che ospita Maison Signore, pronte ed accogliere gli invitati doc all’evento.

Special guest della serata saranno Cecilia Capriotti, Karina Cascella, Gennaro Lillio e Ivana Icardi, del Grande fratello e sorella del bomber del Psg Mauro Icardi.

Parlare di Maison Signore significa narrare una storia fatta di tradizione consolidata in più di quarant’anni di attività nel mondo bridal, con oltre 2.500 mq di showroom tra i tre flagship stores di Napoli, Casagiove e Aversa. Maison Signore è un’azienda all’avanguardia che ha fatto dell’eccellenza la sua principale filosofia, alla continua ricerca di partnership per consolidarsi nel mondo pur restando sempre ancorata alle sue origini campane.

“Per questo importante appuntamento – spiega il numero uno e fondatore di Maison Signore, Gino Signore - puntiamo a creare nel nostro showroom un’atmosfera da sogno in collaborazione con uno staff di professionisti tra i più rappresentativi del settore campano che comprende fotografi, hair stylists e flower designers”.