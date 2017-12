All I Want For Christmas is...FAI: "Magico Concerto di Natale"

Venerdì 22 dicembre alle ore 19.30 Il FAI Giovani saluterà il Natale 2017 con il “Magico Concerto di Natale” presso la Chiesa di San Rocco (Riviera di Chiaia 254) realizzato in collaborazione con il Centro Di Musica Antica Pietà de' Turchini. Si esibiranno per l'occasione due cori: il Coro dell’I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco diretto dal maestro Emanuele D'Onofrio affiancato dal “Coro dalle mani bianche” dell’Associazione “Michele Novaro” di Acerra, diretto dalla maestra Maria Teresa Visone, proponendo uno spettacolo che unisce alla bellezza del canto corale il linguaggio del corpo (contributo di partecipazione a partire da 3€. - ingresso fino ad esaurimento posti - per gli under 35 possibilità di iscriversi al FAI a 15€ e di rinnovare alla stessa quota).

Il Coro dell’I.S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco è un coro polifonico formato da studenti e docenti dell’istituto ed è stato ufficialmente riconosciuto come attività educativa e formativa dal 2015. Nonostante la recente formazione, il coro ha già partecipato a numerosi eventi, concorsi e rassegne, tra i quali il “Festival dei diritti” di Nola, gli eventi “Futuro remoto” e “Piazza InCantata” a Piazza Plebiscito (organizzato nel 2016 dal MIUR, dove si è esibito insieme a cori di tutta Italia), e il “Festival Teatroscuola 2017 - L’altro è…”, classificandosi tra i vincitori e ottenendo la partecipazione al “Giffoni Film Festival 2017”.

L’Associazione “Michele Novaro" ad Acerra opera nel sociale dal 2005 ed in particolare per aiutare i disabili, o meglio i "diversamente uguali”. Il progetto del “Coro dalle mani bianche” si ispira ad un programma di educazione speciale che vede la diversità come opportunità nell'impegno sociale e civile. Il coro dalle mani bianche è un coro composto da ragazzi diversamente abili che esprimono la musica a gesti usando un linguaggio musicale delle mani, seguito e diretto dalla professoressa Maria Teresa Visone.

Contributo di partecipazione a partire da 3€.

Ingresso fino ad esaurimento posti.

Per gli under 35 possibilità di iscriversi al FAI a 15€ e di rinnovare alla stessa quota.