"La magia del Natale": spettacolo di beneficenza per sostenere i bambini in ospedale

"La magia del Natale", il Natale È dei Bambini

Al Vic' Street, domenica 15 dicembre ore 20.30 Cena- Spettacolo racconta fondi per beneficenza a sostegno dei bambini in ospedale



Menu + spettacolo

€ 15.00

(parte del ricavato andrà alla raccolta fondi per l'associazione ABIO bambini in Ospedale)

solo su prenotazione 081662423



Trama

le fate del Natale

Un una sera fredda del mese di dicembre un bimbo piccolo piccolo chiese all'universo un desiderio ...

"Quest'anno vorrei tanto amore per ogni creatura ..."

il suo pensiero volo' nell'etere

fino a giungere il cielo ...

fu cosi che le Donne-Streghe- Fate

scesero sulla terra ... per portare amore e verità...



Artisti partecipanti

Ciro Gargiulo

Dalia Deya

Aurelie Cannelle

Luciano Iovinella



interverranno

Moon Deya

gruppo Oriental Deya

gruppo bollywood Deya

gruppo Piedi scalzi

gruppo Ohana dance



Co-organozzatore Paola Noto