Maggio Napoletano con le pizze di Antonio Maraucci e Marco Pellone

Lunedì 7 maggio presso la pizzeria "Oro bianco" a Piazza Nazionale si terrà un piacevole incontro tra giovani "talenti di pizza". Una serata in cui il "pizzaiolo residente" Antonio Maraucci e l'altro giovane talento napoletano, Marco Pellone, della pizzeria "Ciro Pellone" allieteranno i partecipanti con una 4 mani nel corso della quale realizzeranno 2 pizze a testa.

Maraucci, proveniente da una famiglia di pizzaioli della classica tradizione napoletana, da circa un anno esercita l'antica arte bianca presso la nuova pizzeria di famiglia a Piazza Nazionale. Marco Pellone fa parte di una famiglia impegnata al 100% nella conduzione del proprio locale a Fuorigrotta, ultimamente ha saputo imporsi nel panorama cittadino, delle pizzerie di quartiere, riuscendo a portare la sua pizza alla ribalta dei riflettori "cittadini" e non solo...

Recente la sua partecipazione alla "Città della pizza" a Roma.

Oro Bianco, in vista della presentazione del nuovo menù primaverile, propone questa serata di pizza in cui le pizze presentate si ispireranno prevalentemente agli ortaggi di questa stagione. Antonio e Marco giocheranno quindi con asparagi, peperoncini verdi, zucchine, realizzando dei piccoli capolavori di gusto ed equilibrio.

La serata si concluderà in dolcezza con il gelato della gelateria "Il bacio" di Piazza Nazionale.

Menù della serata :

Frittura mista "Oro Bianco"

Degustazione di 4 pizze

Bomba fritta con il gelato della gelateria "Il bacio"

Birra alla spina