Maggio della Musica 2017: Jörg Demus apre la 20esima edizione

La ventesima edizione del Maggio della Musica s’inaugurerà mercoledì 12 aprile alle ore 20:15 alla Villa Pignatelli a Napoli, con una leggenda del pianoforte da tempo assente dal capoluogo campano: l’austriaco Jörg Demus, ottantotto anni, protagonista di un recital con brani di Bach, Mozart, Beethoven, Debussy e Franck.

La rassegna, che dal 1997 promuove concerti nei luoghi d’arte partenopei, si svolgerà nella dimora-museo della Riviera di Chiaia, con diciassette appuntamenti fino a novembre. Novità di quest’anno: ingressi speciali per i giovani tra i 18 e i 25 anni.

Il 5 giugno, il direttore artistico Michele Campanella festeggerà il settantesimo compleanno con un recital nella sua città natale, assieme al Quartetto della Scala. La serata fa parte dell’integrale brahmsiana 2015-17 del Maggio, che impegnerà inoltre Sestetto Stradivari, Fabrizio Meloni e Monica Leone.

Debutterà a Napoli nell’unica data italiana finora annunciata del 2017, il clarinettista siro-americano Kinan Azmeh: virtuoso e solista per la Divan Orchestra di Daniel Barenboim e per altre compagini, sarà accompagnato da Fabrizio Soprano.

Oltre all’Orchestra Rossini per un “Barbiere di Siviglia smart”, sono attesi giovani talenti come Alexander Gadjiev, Suyoen Kim, Ruben Micieli e Giorgio Trione Bartoli, questi ultimi vincitore e finalista del “Maggio del Pianoforte” 2016, il contest riservato agli under 35 di tutto il mondo, che a ottobre tornerà con le finali della quarta edizione.

Promosso dall’associazione presieduta da Luigia Baratti, il Maggio della Musica 2017 è realizzato con il contributo del Mibact e della Regione Campania, e in collaborazione con il Polo museale della Campania e con l’associazione Amici del Maggio presieduta da Sergio Meomartini.

Biglietto: 25 euro (prenotazione obbligatoria)

Info: tel 081 5606630 - 3929161691 – 3929160934 – maggiodellamusica@libero.it

www.maggiodellamusica.it