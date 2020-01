MAGA•CUQU – Il brunch con la musica live di Maria Cerbone Zingarina

Il 26 gennaio alle 12:30, in collaborazione con CU.QU. / cucinadiquartiere, Magazzini Fotografici vi aspetta per il brunch del format MAGA•CUQU con la fisarmonica di Maria Cerbone Zingarina e le sue intense musiche del sud del mondo.



Un pomeriggio di musica e buona compagnia sullo sfondo delle mostre di Letizia Battaglia e di Sara Munari.



La musica è di:

Zingarina, alias Maria Cerbone, nata a Napoli, cresciuta nomade. Muove i primi passi nella musica seduta ad un pianoforte. Nel 2016 trova la sua stabilità musicale camminando per le strade con la sua fisarmonica. Il suo percorso artistico, parte intraprendendo un viaggio in caravan come compagni la musica e il suo Cane, alla scoperta non solo dell' Europa ma anche di sè. Ora Lautara la sua impronta musicale mescola e fa dialogare tra loro culture diverse per provenienza e collocazione temporale. In un connubio di voce napoletana e ritmi balcanici.



Il Partner di Magazzini Fotografici per il format MAGA•CUQU è CU.QU. "Cucina di quartiere", che ha sede nei quartieri spagnoli, nel cuore del centro storico di Napoli.

"La tradizione, per come la intendiamo noi, è un valore da rispettare, soprattutto nella scelta dei prodotti locali e di stagione, con una particolare attenzione all’alimentazione. La cucina napoletana ha antichissime radici storiche e si è arricchita con l’influsso delle diverse culture che ci hanno dominato nel tempo. Importantissima è la fantasia e la creatività dei napoletani nella varietà dei piatti che oggi sono presenti nella nostra cultura culinaria. E su questa idea nasce “CU.QU./cucinadiquartiere”, un fast food sano e genuino, ma soprattutto di qualità."



Ingresso GRATUITO per i soci di Magazzini Fotografici.