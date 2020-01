Maga•Cuqu, aperitivo con la musica live di Ciro Riccardi

Anche nel 2020 ritornano gli appuntamenti con Maga•Cuqu, il format di Magazzini Fotografici dedicato agli aperitivi e ai brunch.

Il primo è per il 16 gennaio 2020 a partire dalle 18:30 con la musica live di Ciro Riccardi, le bontà di CU.QU. / cucinadiquartiere, i drink speciali della La Bottega Dei Semplici Pensieri e una meravigliosa mostra di Letizia Battaglia in allestimento!



Ingresso GRATUITO per i soci 2020.

Per maggiori informazioni: admin@magazzinifotografici.it