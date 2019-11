MAGA•CUQU: aperitivo musicale ai Magazzini Fotografici

Aperitivo a Napoli? Arriva la seconda puntata di MAGA•CUQU!

Dopo il successo del primo appuntamento, Magazzini Fotografici ripropone il 30 novembre alle 19:00 un secondo mega aperitivo musicale.

Tante gustose preparazioni di CU.QU. / cucinadiquartiere, ottimi drink, due mostre in allestimento e in sottofondo la DJ SET di Fulvia Irace e Paola Testa che hanno riservato per l'occasione un'eclettica selezione musicale.

Le due DJ catapulteranno la serata in una atmosfera lontana dal grigiore di novembre con dell'ottima musica da abbinare perfettamente ad un buon bicchiere di vino rosso.



Partner di Magazzini Fotografici per questo format sono gli amici di CU.QU. "Cucina di quartiere", realtà ristorativa che ha sede nei quartieri spagnoli, nel cuore del centro storico di Napoli, ma che per l'occasione asporterà le sue prelibatezze a Magazzini Fotografici!

"La tradizione, per come la intendiamo noi, è un valore da rispettare, soprattutto nella scelta dei prodotti locali e di stagione, con una particolare attenzione all’alimentazione. La cucina napoletana ha antichissime radici storiche e si è arricchita con l’influsso delle diverse culture che ci hanno dominato nel tempo. Importantissima è la fantasia e la creatività dei napoletani nella varietà dei piatti che oggi sono presenti nella nostra cultura culinaria. E su questa idea nasce “CU.QU./cucinadiquartiere”, un fast food sano e genuino, ma soprattutto di qualità."