I grandi Maestri Gelatieri Italiani arrivano a Napoli per "Tre Coni 2019"

Il 30 maggio dalle ore 19 la terrazza Angiò Renaissance Naples Hotel Mediterraneo ospiterà l’evento dedicato ai Maestri gelatieri italiani premiati Tre coni e Premi speciali guida Gelaterie d’Italia 2019 Gambero Rosso.

Non solo gelato, ma anche una degustazione di fragole dell'azienda D'Avino S.p.A., e delle famose amarene Fabbri.

In un'unica serata di degustazione i migliori Maestri del "Brivido" provenienti da tutta Italia daranno luogo ad una raffinata degustazione di gelati artigianali tra gusti della tradizione, mai passati di moda, gusti innovativi e moderni.

Dal cioccolato, alla zuppa inglese, passando per i profumi di mandorla e mandarino, fino al chinotto di Savona ed al cioccolato bianco alla salvia e cedro candito per soddisfare il gusto e la curiosità degli appassionati di gelato .

Il gelato oramai - spiega il Gambero Rosso - non è solo più un prodotto stagionale e vede consumi in crescita ogni anno con circa 7 kg di gelato a testa; grazie alla costante attenzione che i maestri gelatieri pongono, non solo alle materie prime, ma anche alle tendenze del mercato, alle esigenze alimentari specifiche, ad intolleranze alimentari, a scelte etiche ben precise, per soddisfare l'obiettivo primario di salubrità e bontà del gelato.