Made in Sud, il tour teatrale dopo l'addio di Gigi & Ross

Un tour nazionale nei teatri per Made in Sud: partenza il 13 gennaio da Catania per approdare il 3 febbraio a Napoli. Ma soprattutto, il primo appuntamento ufficiale dopo l'addio di Gigi & Ross.

Sul palco, con i comici, ci sarà infatti solo Fatima Trotta. Un successo che non conosce sosta quello dello show napoletano. Molti i nuovi personaggi della nuova edizione teatrale con la musica di Dj Frank Carpentieri e quella dei Sud58.